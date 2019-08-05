Европограничники жестоки с мигрантами

Пограничные силы Евросоюза причастны к нарушению прав человека и жестокому обращению с мигрантами. С такими заголовками вышли многие европейские издания в понедельник.

Организация Returns Network, цитируя документы европейского пограничного ведомства, сообщила, что служащие агентства Frontex, не только использовали запрещенные для применения к безоружным людям специальные средства: такие, как резиновые дубинки, баллончики с перцовым газом или служебных собак для преследования нелегалов в лесной местности, но также и закрывали глаза на жестокое обращение с мигрантами со стороны своих местных коллег.

Согласно отчету, особую жестокость проявляли пограничники из Болгарии, Венгрии и Греции.

Агентство Frontex, штаб-квартира которого находится в Варшаве, категорически отрицает какую-либо причастность своих сотрудников к нарушениям прав человека в отношении мигрантов и утверждает, что на данный момент в учреждение не поступило ни одной жалобы на европограничников.

Ранее, как сообщает британское издание "Обсервер", Европейская комиссия выделила агентству Frontex 100 миллионов евро на закупку беспилотных летательных аппаратов для патрулирования европейских границ.

Дроны Frontex особенно активны у берегов Ливии, откуда начинается самый смертельный морской путь для мигрантов в Евросоюз, однако как отмечает издание, европейское пограничное ведомство не спасло ни одного мигранта с начала года.

"Дроны не обязаны оснащаться специальным оборудованием для проведения спасательных операции", - заявил "Обсерверу" Эрик Марквардт, член европейского парламента. Для этого нам нужны спасательные судна, именно их нам и не хватает", - добавил политик.

Миссия по спасению нелегалов пока ложится на неправительственные европейские организации, которые утверждают, что ЕС не предпринимает достаточных усилий по предотвращению гибели мигрантов в средиземном море.

В 2019 году более 400 человек, в том числе дети погибли в море при попытке перебраться из Ливии в европейские страны.