Оппоненты Трампа обвиняют его в разжигании расовой ненависти

Полиция Огайо обнародовала видеозапись с камер наблюдения, где видно как люди убегают в панике после начала стрельбы в Дейтоне. Всего за одну минуту девять человек погибли, включая сестру стрелка. Мотив нападения остается неясным. Полиция застрелила злоумышленника на месте.

Второй трагический инцидент произошел в городе Эль-Пасо, штат Техас. Всего в результате двух нападений погибли 29 человек. Десятки ранены.

Комментируя произошедшее в воскресенье, президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране не должно быть места ненависти.

Дональд Трамп, президент США

"От имени первой леди и от себя я приношу соболезнования (родным погибших). Мы должны положить этому конец. Это продолжается годами в нашей стране, и нам нужно это остановить"

Полиция квалифицирует стрельбу в торговом центре Техаса как преступление на почве ненависти. Обвиняемый в убийстве 21-летний белый мужчина опубликовал текст, в котором нападение было названо реакцией на "латиноамериканское вторжение в Техас".

Демократ и кандидат в президенты Бето О’Рурк обвинил Трампа в разжигании ненависти.

Бето О'Рурк, представитель демократов

"Вы видите президента, который в своем первом выступлении в качестве кандидата на высшую должность в стране охарактеризовал мексиканских иммигрантов как насильников и преступников. Он предупреждал об угрозах наплыва просителей убежища, описывая их как животных. И это несмотря на тот факт, что иммигранты совершают преступления гораздо реже, чем те, кто родился в этой стране"

Слова О'Рурка раскритиковала советник Трампа Келлиэнн Конуэй, которая написала в Твиттере что "указывание пальцем ничего не решает и не спасает ни одной жизни".

Тем временем в стране все громче звучат призывы к более жесткому контролю над продажей оружия. Известно, что "дейтонский стрелок" купил свою винтовку законно.