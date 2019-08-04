Иран задержал ещё один танкер

Иран задержал в Персидском заливе нефтяной танкер, который, как утверждается, перевозил контрабандное топливо. По данным СМИ, танкер принадлежит Ираку. Груз был конфискован, а экипаж из семи человек – задержан. Инцидент произошёл четыре дня назад у острова Фарси, вблизи порта Бушир, куда и было доставлено судно. После того, как Великобритания задержала в Гибралтаре иранский танкер, Иран предпринял ответные действия, что привело к серьёзному росту напряжённости в регионе. США призвали к созданию вооружённой коалиции для обеспечения здесь безопасности судоходства, но это предложение на нашло отклика у стран ЕС. Австралия также отреагировала сдержанно, заявив, что намерена руководствоваться собственными интересами. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в связи с этим:

– Сейчас между всеми странами ведётся множество переговоров. Также, как и Австралия, все очень серьёзно относятся к нашему запросу. Они понимают, что их грузы следуют через этот регион, что происходящее имеет значение для их собственной экономики, и поэтому обеспечение сдерживания в проливе крайне важно и для их граждан, и для самих стран.

Двумя неделями раньше Иран захватил в Ормузском проливе танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, обвинив его в столкновении с рыболовецким судном. Кроме того, было задержано судно Riah, шедшее под флагом Панамы, и также обвинённое в перевозке контрабанды.