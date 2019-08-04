Хотите в Лувр - бронируйте билет

Хотите в Лувр - запаситесь терпением, а лучше бронируйте билеты. У одного из самых посещаемых и крупнейших в мире художественных музеев длинные многочасовые очереди. Туристы, приезжающие в Париж со всех концов света, крайне разочарованы.

Говорят Сид и Кэролайн, туристки из США: "У нас не получилось сегодня попасть в Лувр. Офис по продаже билетов был открыт. Но все билеты проданы." "Идея ограничить число посетителей Лувра, конечно, замечательная: слишком много люде хотят попасть в музей. Но мне бы хотелось, чтобы нас как-то заранее предупреждали о том, что билеты можно приобрести онлайн".

Именно эта информация и не дошла до туристов. Из-за наплыва желающих приобщиться к искусству, администрация Лувра ввела ряд ограничений. Посещение музея гарантировано только в случае, если билет куплен на сайте. Вот только проблему с оповещением туристов эффективно решить, похоже, не удалось. Местные СМИ связывают временные трудности с проводимыми в музее работами из-за которых знаменитая "Джоконда" была перенесена в другую галерею. Это в свою очередь вызвало "пробки" в крыле Ришелье.

Винсент Помаред, представитель администрации: "Посетители делают по семь-восемь снимков картины, а потом селфи... Так что они остаются там на довольно длительное время. Первые дни после того, как переместили "Джоконду", с 17 июля, у нас были проблемы с потоком туристов и в самом музее, и на входе. Поэтому мы приняли решение отдавать предпочтение тем посетителям музея, кто приобрел билеты онлайн".