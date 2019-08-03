Нант: акция памяти, беспорядки и насилие

Стычки манифестантов с полицией произошли во французском Нанте после мирной акции, посвященной памяти 24-летнего Стива Канисо. Группа демонстрантов возводила на улицах баррикады, бросала в стражей порядка взрывпакеты, бутылки и булыжники. Сотрудники правоохранительных органов ответили слезоточивым газом и водометами. Задержаны по меньшей мере сорок человек. Среди пострадавших, как сообщается, есть и полицейские.

Стив Канисо пропал без вести во время музыкального фестиваля. В ночь с 21 на 22 июня полицейские стали разгонять толпы на набережной реки Луары. Несколько человек упали в воду. Всех, за исключением Канисо, вытащили на берег спасатели. Тело Стива обнаружили лишь в конце июля. Происшествие стало поводом для очередной порции критики в адрес полиции.

Протесты против насилия со стороны полиции и в поддержку родных и близких Стива Канисо прошли в нескольких крупных городах Франции, включая Париж.