Наказание для Месси

Южноамериканская конфедерация футбола пересмотрела наказание нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и увеличила дисквалификацию за неподобающее поведение на Кубке Америки 2019 года до трех месяцев. Месси выступал с критикой в адрес судей по итогам полуфинального матча Кубка Америки против команды Бразилии, в котором аргентинцы уступили хозяевам первенства со счетом 0:2. Также футболист отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции после встречи за третьей место с командой Чили (2:1). При этом по ходу матча он был удален за неспортивное поведение. Месси сможет выйти на поле в составе национальной команды только в начале ноября.