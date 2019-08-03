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Спорт

Наказание для Месси

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 Ирина Александрова  и TASS
Наказание для Месси
Авторское право
REUTERS/Amanda Perobelli/φωτογραφία αρχείου
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Южноамериканская конфедерация футбола пересмотрела наказание нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и увеличила дисквалификацию за неподобающее поведение на Кубке Америки 2019 года до трех месяцев. Месси выступал с критикой в адрес судей по итогам полуфинального матча Кубка Америки против команды Бразилии, в котором аргентинцы уступили хозяевам первенства со счетом 0:2. Также футболист отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции после встречи за третьей место с командой Чили (2:1). При этом по ходу матча он был удален за неспортивное поведение. Месси сможет выйти на поле в составе национальной команды только в начале ноября.