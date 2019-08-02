США и Евросоюз подписали соглашение, облегчающее доступ на европейский рынок для американской говядины. Об этом в ходе специального обращения в Белом доме объявил президент Дональд Трамп. Он пояснил, что переговоры на эту тему велись довольно давно, и поблагодарил Евросоюз, который, по его словам, пошел на уступки, чтобы сделка состоялась.

Дональд Трамп: "Это большая победа для американских фермеров и скотоводов и, конечно же, для европейских потребителей, потому что американская говядина считается лучшей в мире. Возглавляемоя мною админитсрация защищает наших фермеров и скотодов как нигода раньше и мы делаем это разными способами. включая переговоры с Китаем".

Речь идет о гарантированной квоте в 45 тысяч тонн высококачественной говядины, выращенной без применния гормонов роста.

Посол ЕС в США Ставрос Ламбринидис заявил: "Для нас этот договор стал возможностью подчрекнуть тот факт, что торговля подразумевает ен только деньги, но и гарантирование высоких стандартов в условиях четсной конкруенции .

По словам Трампа, соглашение позволит увеличить прибыль от экспорта американской говядины на 150-180 миллионов долларов в год. Объем экспорта в первый год вырастет на 46%, а в последующие годы еще на 90%.

В европейских странах с 1981 года запрещено применять гормоны роста для выращивания забойных животных.