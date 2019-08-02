В Испании больше всего "поздних первородящих"

В Испании больше всего женщин, впервые ставших матерями после 40 лет. В среднем в странах Евросоюза доля так называемых "поздних первородящих" составляет 4 %, по данным Eurostat. Но на Иберийском полуострове этот показатель достигает 8,8 %. Второе место занимает Италия - 8,6 %, далее следуют Греция, Люксембург и Ирландия. Гораздо меньше тех, кто решается рожать после сорока в Литве, Польше, Словакии и Латвии (около 1,5 %).

4 % европейских женщин впервые рожают, не достигнув двадцати лет, свидетельствует статистика. Пальму первенства по этому показателю занимает Болгария, где молодых мам 12,5 %, в Румынии их чуть больше 12 %. Далее следуют Венгрия и Словакия (более 8 %). Наименьший показатель молодых мам - всего 1 % - в Дании, Италии и Словении.

При этом возраст европейских женщин, когда они решаются стать мамами, постоянно повышается. На сегодня около половины идут на этот шаг после тридцати. В России также большинство рождений теперь приходится на 30-летних женщин.