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Россия

Борьба с огнем: первые результаты

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 Мария Горковская 
Борьба с огнем: первые результаты
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Скорость распространения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае сократилась в пять раз. Об этом заявляют в пресс-службе МЧС России.

За последние сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов возгорания. Справиться с огнем на территории свыше 90 тысяч гектаров удалось силам военной авиации. Самолеты и вертолеты сбросили на горящие леса более 1000 тонн воды.

Между тем, по данным "Авиалесоохраны", огнем все еще охвачены 3 млн гектаров леса.

И дальше будет только хуже, уверены специалисты. Ежегодно Росгидромет наблюдает более ста опасных природных явлений, которые оказывают влияние на экономику страны. Почти в три раза больше, чем еще тридцать лет назад. Всему виной - климатические изменения.

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Журналист • Мария Горковская