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мир

Судно Open Arms спасло мигрантов

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 Ирина Шелудкова 
Судно Open Arms спасло мигрантов
Авторское право
Open Arms
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Испанская правозащитная организаций Open Arms спасла 123 человека у побережья Ливии в Средиземном море. Телеканал евроньюс связался с волонтерами. Спасательной операцией руководит Анабель Монтес.

Она рассказывает: "Мы обнаружили деревянную лодку, на борту которой находились более 50 человек, лодка вот-вот должна была затонуть, в носовой части была вода, и она, скорее всего, перевернулась бы, а все пассажиры могли бы погибнуть".

Среди пассажиров этой лодки были 16 женщин и девятимесячные близнецы. Затем волонтеры подобрали в море еще одну группу мигрантов.

Анабель Монтес: "В тот же день мы получили еще одно сообщениями с координатами другого судна, терпящего бедствие. Оно дрейфовало в море уже в течении суток, люди были в критическом состоянии, абсолютно обезвожены, измождены и обезвеждены из-зато того, что им пришлось на протяжении долгих часов находиться в одном и том же положении. Там были двое маленьких детей и две беременных женщины на позднем сроке беременности, они истывали резкие боли в животе".

По данным Международной организация по миграции, с начала текущего году по Средиземному морю в Европу прибыли более 36 тысяч мигрантов и беженцев, что на треть меньше, чем за тот же период прошлого года.

Анабель Монтес: "Сейчас на нашем судне находятся 123 человека, которых мы подобрали с двух лодок, наши медики проверяют состояние здоровья людей, но чтобы получить помощь, в которй они нуждуются, их нужно доставить на берег".

Согласно правилам судохоства, ближайший порт, куда может зайти судно Open Arms, находится на Мальте.