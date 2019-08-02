ЕС-Италия: сезон мигрантов

Миграционный кризис остается основным камнем преткновения в отношениях Италии и Евросоюза. В Средиземном море сейчас находятся 2 судна со спасенными мигрантами - Alan Kurdi под управлением группы Sea-Eye, а также Open Arms. На их борту - 163 человека. Третье судно Ocean Viking под норвежским флагом и под руководством неправительственной организации SOS Mediterranee направляется из Марселя в Ливию.

Накануне немецкому судну Alan Kurdi не позволили войти в итальянские воды. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил Германию в шантаже. Он заявил, что немцы поставили ультиматум: они примут мигрантов, спасенных итальянским кораблем береговой охраны, только если Италия разрешит другому судну Alan Kurdi с 40 беженцами на борту войти в свой порт.

В среду Сальвини объявил, что Италия позволит сойти на берег 131 мигранту с борта итальянского судна береговой охраны "Бруно Грегоретти". Это стало возможным, когда 5 стран ЕС - Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия, дали понять, что примут этих мигрантов. Теперь на подходе - новые партии нелегалов и новые споры.