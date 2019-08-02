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Таиланд

Взрывы в Бангкоке: есть пострадавшие

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 Елена Караева 
Взрывы в Бангкоке: есть пострадавшие
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Две женщины пострадали (у них имеются легкие ранения) в серии взрывов в Бангкоке.

По сообщениям полиции, в трех разных местах района Прату Нам столицы Таиланда были заложены семь самодельных бомб с установленными таймерами, одно устройство правоохранители обнаружили неразорвавшимся.

Премьер-министр Прают Чан-Оча осудил тех, кто стоит за этими инцидентами, они стремятся, сказал он, "нарушить мир в Таиланде".

Взрывы прогремели в момента, когда в Бангкоке проходит встреча глав внешнеполитических ведомств государств-членов АСЕАН.

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