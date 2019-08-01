Орбан в Брюсселе

Избранная на должность главы Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен встретилась в Брюсселе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, состоялась хорошая беседа о политических принципах. Орбан заявил, что избранный председатель интересуется теми же вопросами о будущем ЕС, что и Венгрия.

В эти дни Урсула фон де Ляйе , которая приступит к работе в ноябре, проводит серию встреч с лидерами европейских стран.

Перегоры с Орбаном состоялись на фоне иска, который Еврокомиссия подала в Европейский суд против Венгрии. Основанием стало приятие в этой стране пакета антимиграционных законов известных под названием "Стоп Сорос". Если Европейский суд решит, что Венгрия нарушает законодательство ЕС, то против Будапешта могут ввести финансовые санкции.

По итогам встречи с Орбаном, Урсула фон дер Ляйен заявила, что договорилась с главой венгерского правительства о необходимости новых решений по миграции. Она также добавила, что верховенство закона имеет решающее значение и касается всех.

Внутриполитическая ситуация в Венгрии и Польше подвергается критике со стороны Брюсселя. В июне суд признал положения проведенной в Польше судебной реформы противоречащими нормам ЕС. Теперь Брюссель может требовать от Варшавы пересмотра реформы под угрозой дисциплинарных мер.