Новые технологии: от мысли - к движению

Приводить в движение виртуальные предметы силой мысли... Почему бы и нет, подумали швейцарские учёные и разработали технологию, которая позволяет людям с серьёзными нарушениями двигательных функций играть в видеоигры телепатически.

Сэмюэль Кунц парализован после несчастного случая. В видеоигре под названием "Водитель мозга" он управляет гоночным автомобилем при помощи собственных мыслей.

"Итак, для мысленного управления компьютером нам нужны усилитель и колпачок с электродами. Они расшифровывают сигналы мозга наших пилотов. В то время как мышечная активность очень сильна, мозговые импульсы - едва уловимы. Поэтому мы не берём в расчёт мышечную активность, отфильтровываем её так, чтобы остался сигнал мозга в чистом виде", - поясняет Реа Ленер, нейрофизиолог Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH).

"Эти электроды подключаются к усилителю, а затем к компьютеру и нашим алгоритмам. Они вычисляют сигналы мозга и отправляют команды в игру. Так её ход может контролировать пилот", - заключает она.

"Череп выполняет функции изоляции, защиты. Это, конечно, хорошо. Но также он защищает сигналы, которые генерирует мозг, от тех, кто хочет их расшифровать. Новые технологии призваны найти способ каким-то образом разрешить этот вопрос. Один из вариантов - проводить измерения не снаружи, а внутри самой черепной коробки, внедрив датчики и электроды в сам мозг", - рассказывает профессор ETH Николь Вендерот.

В следующем году в Цюрихе пройдет "Кибатлон" - международное соревнование для людей с ограниченными возможностями, использующих высокотехнологичные устройства.

Одна из дисциплин - состязание интерфейсов для мысленного управления компьютерами. Кто знает, может быть, участие в нём примет и герой нашего сюжета.