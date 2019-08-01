Alan Kurdi: курс на Лампедузу

Едва разрешилась ситуация с пассажирами корабля Gregoretti, курс на итальянский остров Лампедузу взяло судно Alan Kurdi немецкой НПО Sea-eye.

Подняв на борт 40 терпящих бедствие мигрантов, оно направилось к северу от ливийского побережья и в четверг остановилось на границе территориальных вод Италии.

"Мы вовсе не собираемся вступать в личный конфликт с Маттео Сальвини. Для нас важно обеспечить безопасность людей тем более там, где они имеют на это право. Так что мы все равно направляемся к Лампедузе, потому что это ближайший безопасный порт. И будем ждать дальнейших указаний от морских спасательных координационных центров", - поясняет Карлотта Вейб, представитель НПО Sea-Eye.

Назвав действия НПО Sea-Eye "очередной провокацией", министр внутренних дел Италии запретил судну вход в воды своей страны.

Точно так на прошлой неделе Маттео Сальвини заблокировал корабль итальянской береговой охраны Gregoretti. И лишь в среду свыше ста его пассажиров смогли сойти на берег после того, как пять европейских стран согласились распределить их между собой.

"Еще одна НПО и ещё одно распоряжение о запрете, подписанное не только главой МВД, но и министрами обороны и транспорта, - передаёт с места событий наш корреспондент

Джорджия Орланди. - Ситуация напоминает то, что происходило с судном Gregoretti, когда не было понятно, какие из стран ЕС заберут к себе мигрантов. Между тем, члены экипажа Alan Kurdi говорят, что будут дожидаться общего решения этой проблемы, вместо того, чтобы действовать в нарушение запрета итальянских властей".