МЧС о пожарах: "отсутствие активных мер"

В МЧС России заявляют, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, а на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Между тем Следственный комитет РФ направил в эти регионы экспертов для установления причин лесных пожаров, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверки по выявлению умышленных поджогов для сокрытия незаконной заготовки леса.

Заместитель начальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин говорит: "Площадь пожаров увеличилась за счет того, что сформировались условия для сухой, антициклональной погоды продолжительного периода и отсутствие активным мер по тушению большинства очагов, в том числе находящихся на удаленных территориях".

По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 1 августа, в России горят почти три миллиона га леса в т.н. "зоне контроля" и огонь там не тушат из-за экономии средств. С пожарами борются на территории в 116 тысяч га. В ведомстве сообщили о начале проведения работ по искусственному вызыванию осадков.

Пожары в Якутии. Фото: Роскосмос

Дым от пожаров уже достиг Аляски и западного побережья Канады. Глава Росгидромета Максим Яковенко отметил, что из-за глобального изменения климата ситуация с лесными пожарами будет ухудшаться с каждым годом.