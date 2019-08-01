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Россия

МЧС о пожарах: "отсутствие активных мер"

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 Ирина Шелудкова  и TASS
МЧС о пожарах: "отсутствие активных мер"
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Russian Emergencies Ministry in Krasnoyarsk region
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В МЧС России заявляют, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, а на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Между тем Следственный комитет РФ направил в эти регионы экспертов для установления причин лесных пожаров, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверки по выявлению умышленных поджогов для сокрытия незаконной заготовки леса.

Заместитель начальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин говорит: "Площадь пожаров увеличилась за счет того, что сформировались условия для сухой, антициклональной погоды продолжительного периода и отсутствие активным мер по тушению большинства очагов, в том числе находящихся на удаленных территориях".

По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 1 августа, в России горят почти три миллиона га леса в т.н. "зоне контроля" и огонь там не тушат из-за экономии средств. С пожарами борются на территории в 116 тысяч га. В ведомстве сообщили о начале проведения работ по искусственному вызыванию осадков.

Фото: Роскосмос
Пожары в Якутии.Фото: Роскосмос

Дым от пожаров уже достиг Аляски и западного побережья Канады. Глава Росгидромета Максим Яковенко отметил, что из-за глобального изменения климата ситуация с лесными пожарами будет ухудшаться с каждым годом.

Видеомонтаж • Ирина Шелудкова

Дополнительные источники • МЧС России