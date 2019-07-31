Смотрите в августе на киноэкранах

Какие новые фильмы можно будет посмотреть на экранах европейских кинотеатров в августе?

Картину "Животные" австралийского режиссера Софи Хайд можно коротко охарактеризовать девизом "секс, наркотики и рок-н-ролл". Сценарий этой комедии основан на романе британской писательницы Эммы Джейн Ансворт. В фильме рассказывается история двух подруг, которые пьянствуют и развлекаются, как могут, пока одна из девушек не влюбляется в серьезного парня и ее приоритеты начинают меняться. Главные роли в фильме исполнили актрисы Холлидей Грейнджер и Алия Шокат.

Американская трагикомедия "Куда ты пропала, Бернадетт?" с Кейт Бланшетт в главной роли - экранизация одноименного романа-бестселлера Марии Семпл. Режиссер картины Ричард Линклейтер принял также участие в написании сценария. У Бернадетт, талантливого архитектора, а также любящей жены и матери, есть всё. Но однажды она отправляется на поиски себя и исчезает без следа...

Анимационный фильм "Бунюэль в лабиринте черепах" Сальвадора Симо - это история известного режиссера Луиса Бунюэля, путь к успеху которого был тернист и сложен. Началось всё в 30-е годы прошлого века, когда одна из первых работ Луиса потерпела фиаско на международном показе. Однако это не сломало режиссера. Он решил показать зрителю реальность такой, какая она есть в действительности. На деньги своего друга, которые тот выиграл в лотерею, Бунюэль снимает документальный фильм "Лас-Урдес, земля без хлеба" о беднейшем районе в Испании.

И, наконец, - фильм ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" норвежского режиссера Андре Овредала. Это зловещее приключение случилось в 60-е годы прошлого века с группой подростков из маленького городка, которые находят в заброшенном доме загадочную книгу. Красными чернилами в ней записаны ужасные истории, которые начинают происходить в реальности...