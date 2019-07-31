Причёска важнее: президент Бразилии променял главу МИДа Франции на парикмахера

Презентабельный внешний вид важнее проблем климата?

Президент Бразилии Жаир Болсонару в последнюю минуту отменил встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом "из-за проблем с повесткой дня".

Возможно, эта история не вышла бы за дипломатические рамки, если бы сразу после отмены встречи бразильский политик не появился в прямом эфире в Facebook… в кресле парикмахера.

Пресс-секретарь Болсонару дал краткий комментарий, отметив, что "президент приступает к работе в 4 утра, а заканчивает в полночь. И в этот промежуток времени ему нужно найти время, чтобы постричься".

Наблюдатели отмечают, что несмотря на отсутствие официального комментария самого президента, таким образом тот хочет публично продемонстрировать свою независимость от Европы и свое несогласие с климатической повесткой дня в рамках южноамериканского турне министра иностранных дел Франции.

"Я приму французского министра, если не ошибаюсь, чтобы обсудить вопросы окружающей среды. И лучше бы ему нас не поучать, иначе он узнает, с кем имеет дело", — заявил Болсонару утром в понедельник перед тем, как в конечном итоге отменить встречу с Ле Дрианом.

"Ему не следует меня недооценивать. Он должен понять, что правительство Бразилии поменялось. И покорности предыдущих властей странам первого мира больше не существует", — добавил бразильский президент.

В свою очередь Ле Дриан решил встретиться со своим бразильским коллегой Эрнесту Араужу, где планирует обсудить недавнее торговое соглашение между Евросоюзом и странами Меркосур. В то время как официальная встреча министра иностранных дел Франции с президентом Бразилии все еще присутствует в его повестке дня, опубликованной на официальном сайте ведомства.

В коммюнике французский министр заявил, что рассчитывает напомнить "требования в связи с заключением соглашения между ЕС и Меркосур и по вопросу экологии в преддверии Конференции по изменению климата в Сантьяго". Комментариев французской стороны по поводу отмены встречи и похода Болсонару к парикмахеру не поступало.