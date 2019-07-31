"Избавься от ножей и спаси жизни!"

Избавиться от лишних ножей и спасти тем самым жизни - под таким лозунгом в кампанию по борьбе с преступлениями с использованием холодного оружия в Великобритании вступил джангл-дуэт Ragga Twins of Chingford Mount из северного Лондона. Кроме плакатов и футболок с символикой кампании, музыканты всюду носят с собой мусорный бак.

“Мы хотим убрать с улиц как можно больше ножей, - говорит участник дуэта Кортни Барретт, - чтобы они не попадали в плохие руки и не причиняли вреда. Еще мы хотим, чтобы как можно больше людей знали об опасности владения и ношения холодного оружия".

Прошлый год стал в Великобритании рекордным по количеству преступлений с использованием холодного оружия. По данным полиции, более 14 тысяч нападений произошло в Лондоне, более 40 тысяч по всей стране. В текущем году жертвами холодного оружия стали уже более 50 человек.

Рису Бамгбоузу было 18, когда четыре года назад на него напали с ножом в Южном Лондоне. Нападавшие искали его брата, который скрывался от подельников. Потом, в течение долгих месяцев Рис не мог преодолеть страха снова оказаться на улице.

"Мой брат стал членом банды и хотел меня тоже втянуть, - рассказывает он. - Однажды я выходил из дома, чтобы просто пойти в магазин, был самый обычный день. Когда я вышел из-за угла, на меня напали трое парней . Мне удалось вырваться и убежать, но один из них погнался за мной и ударил ножом в левую ногу"...

“Снимая этот репортаж, - передает из Лондона наш специальный корреспондент Аманда Коакли, - я разговаривала с социальными работниками и активистами, которые изо дня в день работают с жертвами холодного оружия и теми, кто совершает подобные преступления. Ни у кого из них нет рациональных объяснений роста числа преступлений с применением холодного оружия в Лондоне и по всей Великобритании. Они говорят, что это может быть связано со многими факторами: социальным неравенством, отсутствием доступа к психиатрическим учреждениям, недостаточным количеством полицейских на улицах, а также отсутствием позитивных примеров для подражания у современной молодежи".

По мнению Риса, решение проблемы не во вмешательстве полиции, а в поддержке близких, участии врачей и социальных служб: "Не все могут быть сильной личностью и противостоять плохому влиянию, - говорит он. - Я не хочу сказать, что мой брат оказался слабаком, но он стал жертвой манипуляторов, надеюсь, со мной этого не случится".

Ставший в прошлую среду премьер-министром Борис Джонсон пообещал вывести на улицы 20 тысяч полицейских, чтобы положить конец царящему здесь и часто бессмысленному насилию.