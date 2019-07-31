Протесты в Гонконге: власти КНР усмотрели американский след

Пекин обвиняет Соединенные Штаты в организации беспорядков в Гонконге. Как заявили в МИД Китая, об американском следе говорят видео и фото-материалы. В частности, у некоторых протестующих якобы были замечены американские флаги, пояснил представитель дипломатического ведомства Китая.

"В последнее время благодаря тому, что запечатлели СМИ, мы постоянно убеждались в том, что среди агрессивно настроенных участников протестов было немало американских лиц, и даже промелькнул флаг США, - отметила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. - У всех возник вопрос: какую же на самом деле роль сыграли Соединенные Штаты в том, что произошло в Гонконге? Мы советуем Вашингтону как можно раньше прекратить опасные игры с огнем".

Однако лидеры протестного движения утверждают, что массовые беспорядки спровоцировала как раз позиция Пекина, который уже давно добивается от властей автономного Гонконга принятия поправок в законодательство, позволяющих экстрадировать разыскиваемых лиц в материковый Китай.

Протесты не стихают уже несколько недель. Для разгона манифестантов полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.Пострадали десятки человек.