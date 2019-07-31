Германия отказывается от предложения США

В Берлине заявляют, что германия не примет предложение Вашингтона присоединиться к морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе. Ранее госдепартамент США сообщил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в это регионе.

По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила: "Мы получили предварительный запрос от США о возможности такой миссии, также как и другие международные партнеры. В данный момент мы проводим оценку этих требования в тесном сотрудничестве с Великобританией и Францией. Мы рассматриваем запрос, в частности, на фоне наших политических и дипломатических целей, соответствующее решение будет принято в более широком контексте".

Позднее о том, что Германия стремится избежать дальнейшей эскалации в регионе и не примет участие в миссии США, сообщил министр иностранных дел Хейко Маас.

В тот день же министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если не получит европейских гарантий защиты от американских санкций.