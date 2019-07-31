Премьер поддерживает главу МВД, несмотря ни на что

Во "всесторонней поддержке", несмотря на критику оппозиции, заверил своего министра внутренних дел глава французского правительства Эдуар Филипп. Вот уже больше месяца, как Кристофа Кастанера и подведомственную ему полицию обвиняют в исчезновении 21 июня в Нанте Стива Майа Канисо. В тот вечер молодой человек ушел на праздник музыки с друзьями, больше его не видели.

В понедельник в Луаре было найдено тело - недалеко от места, где Стив появлялся в последний раз. Во вторник ДНК-экспертиза подтвердила, что останки принадлежат ему. Премьер-министр пообещал "пролить свет" на обстоятельства случившегося со Стивом, но подчеркнул, что предварительное расследование не выявило "прямой связи" между гибелью молодого человека и полицейской операцией в тот вечер, в ходе которой 14 человек упали в воду.

С выводами генеральной инспекции национальной полиции не согласны как левая, так и правая оппозиция, жители Нанта, представители ассоциаций, в том числе FREEFORM, которая объединяет организаторов фестивалей и других праздничных мероприятий.

"Все, что в ходе расследования этого дела будет способствовать выявлению истины, мы можем только приветствовать, - говорит ее координатор Самюэль Реймон. - Тем не менее нас удивляет безапелляционность заявлений о том, что вторжение сил правопорядка на праздник музыки в Нанте не создало паники среди собравшихся. Многочисленные участники событий свидетельствуют о том, что полиция применила слезоточивый газ и, ослепленные им молодые люди попадали в воду".

Левая оппозиция, в свою очередь, выразила возмущение "остервенением", с которым, по ее словам, полиция регулярно разгоняет манифестации молодежи, а также в целом "репрессивной политикой" правительства Эдуара Филиппа.