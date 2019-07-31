Замедление роста ВВП в ЕС

Данные статистики свидетельствуют о замедлении экономического роста в ЕС. Во II квартале в 19 странах еврозоны рост замедлился вдвое. По предварительным оценкам Статистического управления Евросоюза, в период с апреля по июнь ВВП в этом блоке увеличился на 0,2%, в то время как с января по март рост составил 0,4%.

Экономика 28 стран ЕС выросла на 0,2%, в первом квартале — на 0,5%.

На показателях экономической активности сказались снижение глобального спроса, а перспективы торговли и инвестиций все еще омрачены протекционизмом и неопределенностью.

На этом фоне хорошо выглядят данные по безработице, которая в июне в странах еврозоны снизилась до 7,5% — минимального уровня с июля 2008 года.

Вместе с тем пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Шпар отмечает: "В центре нашего внимания —безработица среди молодежи: один из семи молодых людей на рынке труда находится в поиске работы. Очень важно создавать рабочие места для молодежи".

Замедление экономического роста отразилось на инфляции: в июле потребительские цены в еврозоне в годовом выражении выросли на 1,1%.

Таким образом инфляция держится ниже целевого показателя, установленного Европейским центральным банком на уровне чуть ниже 2%.

Данные статистики увеличивают вероятность того, что в сентябре регулятор введет дополнительные стимулы и смягчит денежно-кредитную политику.