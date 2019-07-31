Экс-главе Audi предъявлены обвинения

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения экс-главе Audi Руперту Штадлеру и еще трем фигурантам "дизельного скандала". По версии следствия, бывший топ-менеджер компании знал о том, что программное обеспечение на автомобилях концерна Volkswagen не работало должным образом, вследствие чего занижались реальные показатели о выбросах вредных веществ. "Профессор Штадлер обвиняется в том, что он, будучи с конца сентября 2015 года в курсе манипуляций, допустил или не предотвратил дальнейший сбыт автомобилей марок Audi и Volkswagen", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Еще трех человек обвинили в разработке двигателей для автомобилей которые, как утверждается, были оснащены некорректно работающим программным обеспечением. Речь идет более чем о 430 000 автомобилей марок Audi, VW и Porsche, которые, как сообщается были проданы в основном на рынках США и Европы. Их вредные выхлопы в действительности в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.