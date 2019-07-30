GW: более 160 человек погибли, защищая природу

В прошлом году по всему миру были убиты 164 защитника природы. Такие данные приводит неправительственная организация Global Witness. Эта группа специализируется на странах, экспортирующих природные ресурсы. Речь идёт в первую очередь именно о конфликтах за землю, которая требуется для добычи ресурсов, например — в местах проживания коренных народов.

Статистически, самая опасная в этом отношении страна — Филиппины: 40 погибших. Также в первой тройке — Колумбия и Индия.

Правозащитники заявляют, что в происходящем виновны не столько власти конкретных стран, неспособные или не желающие поддерживать законность, сколько глобальные корпорации, в интересах которых и происходит захват земель.

Несмотря на то, что формально в 2018-м число погибших снизилось по сравнению с предыдущим, правозащитники подчёркивают,что их данные неполны: остаётся множество нерасследованных случаев, не отражающихся ни в какой публикуемой статистике. В первую очередь это касается африканских государств.