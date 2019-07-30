Кипр: заявившая о групповом изнасиловании — на скамье подсудимых

На Кипре близится к завершению резонансное дело об обвинениях в групповом изнасиловании. На скамье подсудимых оказалась 19-летняя подданная Великобритании, которая ранее заявляла в полицию, что стала жертвой нападения 12 подростков из Израиля. В ходе расследования британка изменила показания и признала, что занималась сексом по своей воле. Арестованных фигурантов дела об изнасиловании отпустили, а защита девушки теперь готовит ответ на обвинения в ложном доносе и призывает не делать выводов об обвиняемых и потерпевших до решения суда.

Скандал вокруг этого дела разгорелся с новой силой после публикации видеозаписи вечеринки с участием израильских подростков и британки, а также фотографий, подтверждающих информацию об их романтических отношениях. Адвокат девушки настаивает на том, что публикация этих материалов — гораздо более серьёзное правонарушением, чем то, что за что судят его подзащитную. Слушания по этому делу намечены на 7 августа. Туристка по решению суда остаётся под стражей.