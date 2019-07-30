Десятки жертв бунта в бразильской тюрьме

Беспорядки в тюрьме бразильского муниципалитета Альтамира стали причиной гибели почти 60 человек: бунт начался со ссоры между представителями двух враждующих группировок заключенных и продолжался более 5 часов.

В ходе столкновений 16 человек, как сообщают бразильские СМИ, были обезглавлены. Во время волнений члены одной из группировок заперли своих противников в помещении в котором начался пожар, многие умерли от удушья. Известно, что были взяты заложники из числа надзирателей, позднее их освободили.

Правозащитные организации обвиняют власти в том, что ничего не делается для искоренения насилия в тюрьма.

"Это сцена чудовищной по своей жестокости бойни. Людей обезглавливали, они задыхались от дыма. Часть заключенных переведена в другое пенитенциарное учреждение. Официальный список жертв власти должны представить в ближайшее время", - сообщил председатель комитета по правам человека Эвандер Фонтенель.

Численность заключенных в Бразилии за три десятилетия выросла в восемь раз и составляет около 750 000 человек, это третий по величине показатель в мире.

Бунт в тюрьме Альтамира стал вторым в этом году. Два месяца назад в тюрьме штата Амазонас погибли 55 заключенных.