Автомобиль агента 007 уйдёт с молотка

Поклонники фильмов о Джеймсе Бонде копят деньги. Легендарный автомобиль агента 007 будет выставлен на аукцион в августе.

Речь идет об одном из четырех автомобилей марки Aston Martin, который зритель мог видеть в первых фильмах "бондианы" – "Шаровая молния" и "Голдфингер".

Организаторы утверждают, что все "шпионские" функции в автомобиле до сих пор работают. Барни Рупречт, специалист по автомобилям аукционного дома "Сотбис":

"Это транспортное средство оснащено 13-ю функциями: начиная от крупнокалиберного пулемета до катапультируемого кресла. Давайте посмотрим.

Впереди есть механизм, позволяющий менять номерные знаки, он избавит вас от штрафа за превышение скорости, гидравлические поршни, выдвигающиеся на 30 см, способны столкнуть с дороги вашего противника, а под фарами спрятаны специально встроенные пулеметы.

Конечно же, автомобиль оснащен креслом-катапультой, позволяющим избавиться от нежеланных пассажиров. Также машина оборудована прокалывателем шин, здесь вы видите знаменитый пуленепробиваемый щит, распылитель масла, генератор дыма для маскировки, вращающийся номерной знак и устройство, выбрасывающее на дорогу гвозди.

Внутри автомобиля - настоящий командный центр: мобильный телефон, ещё не существовавший в 1965 году, кнопка катапультируюмого кресла, а также система навигации со специальной вращающейся антенной, но самое главное - все эти гаджеты работают.

Таким образом, эта машина одна из самых узнаваемых транспортных средств всех времен. Она упомянута в книге "Самые известные автомобили мира". Это транспортное средство - первое, что приходит на ум, когда я думаю о кино и рекламе. Франшиза о Джеймсе Бонде - одна из самых культовых, а эта модель - самый знаменитый автомобиль в мире".

За последние 50 лет легендарный автомобиль сменил трех владельцев. 15 августа он будет выставлен на торги аукционным домом "Сотбис" в калифорнийском Монтерее.

По предварительной оценке экспертов, автомобиль, на котором ездил Джеймс Бонд, может уйти с молотка за 6 миллионов долларов.