Убийство двух школьниц в Румынии: общественность негодует

Десятки людей с плакатами в руках и с заклеенными скотчем ртами собрались в воскресенье у здания МВД в румынской столице на акцию протеста против бездействия властей.

Именно оно, по мнению манифестантов, привело к гибели двух школьниц, изнасилованных и жестоко убитых в городе Каракал, на юге страны.

"Судя по тому, что произошло, мы считаем, что полиция убивает. Государственные институты ничего не делают. Мы совершенно отчётливо видим, что в подобных ситуациях они не способны занять конкретную позицию и защитить наиболее уязвимых, тех людей, которым грозит опасность".

О том, что ответственность за случившееся несёт правительство, заявил и президент страны, пообещав наказать виновных.

"Госинституты Румынии попросту не выполнили свою работу по защите фундаментального права - права на жизнь", - сказал в ходе выступления Клаус Йоханнис.

В четверг 15-летняя Александра Мэчешану дозвонилась до экстренных служб, рассказав о своём похищении и подробно описав место своего нахождения. Полиция прибыла к дому подозреваемого лишь спустя 19 часов, когда девочка уже была мертва.

Задержанный 66-летний мужчина признался в убийстве Александры, а также 18-летней Луизы Меленку, пропавшей в апреле.