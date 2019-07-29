Ryanair объявила о снижении прибыли

Крупнейший европейский лоукостер Ryanaiar объявил о существенном снижении прибыли. Во втором квартале этого года чистая прибыль упала на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 6% стал меньше средний тариф, и в компании ожидают дальнейшего снижения до конца лета. Это несколько компенсируется возросшим пассажирооборотом и увеличением цен на дополнительные услуги, вроде выбора места, приоритетной посадки и регистрации багажа.

Падение в компании объясняют ростом расходов на топливо, возросшей конкуренцией в Германии где «Люфтганза» продаёт места на рейсы обанкротившейся Air Berlin ниже себестоимости. Кроме того, в Великобритании затянувшееся ожидание «брексита» снижает готовность граждан тратить деньги на авиабилеты. По заявлению руководства Ryanair, в случае неконтролируемого «брексита» внутренние рейсы компании в Королевстве вообще прекратятся.

Кроме того, Ryanair в своё время заказала более сотни самолётов «Боинг» 737 MAX, полёты которых сейчас остановлены из-за двух катастроф. Задержки с поставками подрывают планы ирландской компании по увеличению пассажирооборота.