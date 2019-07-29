Неслучайные случайности

Кодирование сведений, передаваемых по современным каналам связи, опирается на генерирование случайных числе. Компьютерные алгоритмы генерирования до сих пор оставались достаточно уязвимыми для хакеров. Сделать перехват информации невозможным - миссия, возложенная учеными ЕС на квантовую технологию; квантовый генератор, утверждают они, генерирует числа в совершенно произвольном порядке.

Ситуацию описывает испанский физик Карлос Абеллан, участник европейской программы Quantum Flagship и директор стартапа Quside: "Случайное число - это, выражаясь просто, генерируемая устройством величина, которую мы не можем определить, просчитать или угадать заранее. Одна из сложностей заключается в том, что компьютер эффективно генерировать такие величины неспособен.

Поэтому им ищем решения в физике с опорой на изменения состояния физической системы. Они меняются произвольно и, следовательно, могут дать нам искомые случайные числа.

Здесь очень важно ответить на вопрос - какие именно абсолютно непредсказуемые процессы и состояния мы способны замерить?

Когда мы подбрасываем монетку, нам кажется, что "орел" или "решка" выпадают совершенно произвольно. Мы забываем, что на деле эта случайность не является свойством самой монеты. Нам кажется, что она падает произвольно, так как мы не можем предсказать динамику, но на деле этот процесс подлежит анализу.

_Квантовая механика дает нам совершенно гениальное решение. Здесь мы можем взять объект, произвести замеры и, пожалуйста, результат будет совершенно произвольным. Поэтому мы опираемся на квантовую механику для генерирования случайных чисел".

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