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футурис

Квантовые технологии обезоружат хакеров

Квантовые технологии обезоружат хакеров
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Квантовые решения обещают революционные преобразования миру цифровых технологий. С опорой на потенциал этого раздела науки свет увидели микросхемы, не подлежащие взлому и обеспечивающие абсолютную безопасность каналов связи. Программа Futuris поговорила с разработчиками решения в Женеве и Барселоне.

... Роб Тью занимается квантовой физикой в женевском университете. Он предлагает задуматься об определении кванта: "Квант разные люди определят по-разному, это всегда что-то загадочное, странное для тех, кто вплотную не занимается физикой. Что я подразумеваю под квантом? Говоря простым языком, это - единичный объект, единичный атом, фотон, частица света. Наши возможности по контролю и управлению квантами за 20 лет невероятно расширились".

Результат более активного освоения учеными законов микромира - разработка квантового генератора случайных чисел. Речь идет о решении, которое используется в криптографии, в лотерее, в секторе азартных игр....

Хьюго Збинден, физик, уточняет: "Устройство генерирует миллионы случайных бит в секунду, его можно использовать в смартфонах, в приложениях".

Возможно ли взломать такую систему?

"Сама по себе микросхема, возможно, и подлежит взлому, - считает Збинден. - Но в нашем случае она встроена в гораздо более сложную систему. При внедрении в практику могут возникнуть какие-то сложности, здесь потребуются доработки, но в принципе лежащие в основе физические процессы делают взлом невозможным".

Этот и еще два десятка исследовательских проектов получают поддержку ЕС, который объединяет усилия ученых в программе Quantum Flagship.

В Барселоне, к примеру, исследователи занимаются так называемым "квантовым интернетом"; технология предусматривает передачу сообщений, закодированных в фотонах. Любые попытки перехватить такую информацию, утверждают разработчики, обречены. Аппаратная база для квантового интернета пока не готова, но это, по мнению экспертов, - дело времени.

Валерио Прунери, координатор проекта, комментирует: "Все ваши данные будут надежно защищены, например, финансовые сведения, данные о здоровье. Эти решения дают огромные преимущества в оборонной сфере, не говоря уже об обеспечении безопасности энергетической и транспортной инфраструктур".

Генерирование случайных чисел происходит в рамках квантовых явлений. Работа микросхемы, которую, обещают ученые, невозможно взломать, обеспечивается лазерами, реализующими спонтанное излучение.

Карлос Абеллан возглавляет испанский стартап Quside: "Наша разработка может найти свое место в серверных технологиях, обслуживающих, к примеру, центры обработки данных. Микросхема обеспечит безопасность информации. А вообще сфер применения множество - от автомобилей, подключенных к интернет-сервисам, до собственно смартфонов. Мы постепенно знакомим и телекомунникационный сектор с нашим устройством".

Разносторонние исследования, тестирование, наконец, взаимодействие с производителями, поставщиками услуг: квантовые технологии активно прокладывают себе дорогу на рынок.

Физик Роб Тью говорит о настоящем научном вдохновении: "Эта цепочка - лаборатории, исследования, затем упаковка нового устройства в коробку, его доставка потенциальному клиенту, который использует новинку для конкретных нужд - так вот, эта цепочка показывает масштаб прогресса в секторе квантовых технологий. Их потенциал очевиден, он очень радует".

Информационная безопасность - лишь одна из инноваций поддерживаемых программой Quantum Flagship; ученые обещают активнее задействовать кванты и в других сферах.