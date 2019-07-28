Колумбиец Эган Берналь - победитель "Тур де Франс"

Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos стал самым молодым победителем генеральной классификации шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" за последние 110 лет. На момент победы Берналю исполнилось 22 года и 196 дней.

Берналь показал результат 82 часа 57 минут и впервые в карьере одержал победу на "Тур де Франс". Он стал первым колумбийцем и южноамериканцем, выиграв престижную велогонку. Ранее в 2019 году другой южноамериканец, эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar, одержал победу на другой многодневной велогонке - "Джиро д'Италия".