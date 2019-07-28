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Колумбиец Эган Берналь - победитель "Тур де Франс"

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 Euronews и TASS, RWS
Колумбиец Эган Берналь - победитель "Тур де Франс"
Авторское право
REUTERS/Philippe Wojazer/Pool
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Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos стал самым молодым победителем генеральной классификации шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" за последние 110 лет. На момент победы Берналю исполнилось 22 года и 196 дней.

Берналь показал результат 82 часа 57 минут и впервые в карьере одержал победу на "Тур де Франс". Он стал первым колумбийцем и южноамериканцем, выиграв престижную велогонку. Ранее в 2019 году другой южноамериканец, эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar, одержал победу на другой многодневной велогонке - "Джиро д'Италия".