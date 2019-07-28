Европа: ливни и грозы после жары

После периода удушающей жары в ряд европейских стран пришел атлантический циклон. По меньшей мере три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию. В северной и центральной частях страны прошли ливневые дожди, сопровождавшиеся градом и сильными порывами ветра. Из-за обильных осадков многие реки вышли из берегов. В населенном пункте Фочене, торнадо нанес ущерб жилым домам и другим сооружениям.

В бурные реки превратились улицы Барселоны - столицы Каталонии, автономного региона Испании. Здесь, по данным метеорологов, за полчаса выпало 42 миллиметра осадков. На проспекте Диагональ, одной из главных улиц Барселоны, воды стало по колено. В международном аэропорту Эль-Прат, где бастовал наземный персонал авиакомпании "Ибериа", в том числе из-за дождя, были отменены десятки рейсов. Шторм был мощным, но кратковременным.

Дожди стали причиной наводнений на юге Польши. Здесь затоплены дороги, мосты, туннели, парковки и подвалы зданий. В Катовице непогода привела к серьезным нарушениям транспортного сообщения. Власти информировали жителей ряда воеводств об угрозе ливней, шторма, наводнений и предупредили население о возможных перебоях в подаче электроэнергии. В австрийской коммуне Кирхберг (федеральная земля Тироль) дожди спровоцировали сход селевых потоков. На расчистку дорог брошена тяжелая техника.