Убийство, которое потрясло Румынию

Многотысячный марш прошёл в субботу в Бухаресте в память о школьнице, изнасилованной и убитой в городе Каракал на юге Румынии. Участники акции были возмущены тем, как рассматривается это дело, обвиняя румынских чиновников в халатности, коррупции и некомпетентности.

В пятницу был уволен глава румынской полиции Иоан Буда, а премьер-министр Виорика Дэнчилэ заявила:

"Я обдумываю возможность созыва референдума, чтобы спросить у всех граждан румынии, должны ли мы ужесточить наказания за убийства, изнасилования и педофилию".

15-летняя Александра Мэчешану была похищена 24 июля. На следующий день ей удалось дозвониться в службу экстренной помощи. Девочка рассказала, что неизвестный мужчина удерживает её взаперти и описала во всех подробностях, где находится. Но полиция определила координаты дома лишь через 17 часов, и ещё 2 часа ждала выдачи ордера на обыск. К этому времени Александра была уже мертва.

66-летний хозяин дома задержан. Предполагается, что он совершил целую серию убийств: человеческие останки были обнаружены в его дворе, а также в доме в сосуде с кислотой.

Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал представить отчет о расследовании до 30 июля: в этот день Высший совет обороны страны заслушает дело. Создана межведомственную рабочая группы для разработки плана срочных мер по повышению оперативности реагирования в экстренных ситуациях