Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Румыния

Убийство, которое потрясло Румынию

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Убийство, которое потрясло Румынию
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Многотысячный марш прошёл в субботу в Бухаресте в память о школьнице, изнасилованной и убитой в городе Каракал на юге Румынии. Участники акции были возмущены тем, как рассматривается это дело, обвиняя румынских чиновников в халатности, коррупции и некомпетентности.

В пятницу был уволен глава румынской полиции Иоан Буда, а премьер-министр Виорика Дэнчилэ заявила:

"Я обдумываю возможность созыва референдума, чтобы спросить у всех граждан румынии, должны ли мы ужесточить наказания за убийства, изнасилования и педофилию".

15-летняя Александра Мэчешану была похищена 24 июля. На следующий день ей удалось дозвониться в службу экстренной помощи. Девочка рассказала, что неизвестный мужчина удерживает её взаперти и описала во всех подробностях, где находится. Но полиция определила координаты дома лишь через 17 часов, и ещё 2 часа ждала выдачи ордера на обыск. К этому времени Александра была уже мертва.

66-летний хозяин дома задержан. Предполагается, что он совершил целую серию убийств: человеческие останки были обнаружены в его дворе, а также в доме в сосуде с кислотой.

Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал представить отчет о расследовании до 30 июля: в этот день Высший совет обороны страны заслушает дело. Создана межведомственную рабочая группы для разработки плана срочных мер по повышению оперативности реагирования в экстренных ситуациях