Резонансное убийство полицейского

Тысячи жителей Рима пришли попрощаться с полицейским, убитым в четверг во время исполнения должностных обязанностей. Похороны Марио Черчиелло Реги пройдут в понедельник в его родном городе на юге Италии. В последний путь его проводит, в частности, министр внутрненних дел Маттео Сальвини, чьи высказывания о произошедшем вновь вызвали политический скандал: Сальвини назвал злоумышленников "отморозками из Северной Африки".

Но в совершении преступления признались 19-летние американские туристы. Путаница возникла в связи с тем, что сначала полиция опубликовала сообщение, в котором о вероятности того, что ответственность за случившееся несут африканцы (магрибиницы), заявил напарник убитого.

Полемику в обществе также вызвали фотогафии одного их подозреваемых в наручниках и с повязкой на глазах. В связи с этим в полиции проводится внутренее раследование, результаты которого ждёт прокуратура Италии, чтобы решить, идёт ли речь о возможном нарушении прав задержанного.

Проводится и расследование в отношении обратившегося в полицию мужчины: он заявил, что у него украли сумку и мобильный телефон, а затем предложили вернуть похищенное в обмен на 100 евро. Мужчина явился на встречу с туристами вместе с двумя полицейскими в штатском. Марио Черчиелло Рега получил 11 ножевых ранений, от которых вскоре скончался. Американцы утверждают, что владеледц украденного имущества — наркодилер, который вместо кокаина продал им аспирин, а полицейских в штатском они приняли за его друзей и испугались. Благодаря записям камер наружного наблюдения подростки были задержаны в четырехзвёздочной гостинице — они собирались сбежать из страны.