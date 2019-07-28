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мир

Глава МИД Греции посетил Израиль

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 Ирина Александрова 
Глава МИД Греции посетил Израиль
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Двустороннее сотрудничество, ситуация в Восточном Средиземноморье, энергетическая безопасность. Эти темы были в центре внимания визита в Израиль министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса. Высокопоставленный дипломат встретился со своим коллегой Исраэлем Кацэм, премьером Биньямином Нетаньяху и был принят президентом еврейского государства Реувеном Ривлином.

Никос Дендиас, глава МИД Греции: "Отношения Греции и Израиля способствуют стабилизации ситуации во всем регионе. Это очень важно, особенно если учесть не слишком хорошие взаимоотношения Израиля и Турции. Кроме того, нашим друзьям-израильтянам всегда полезно напомнить о проблемах, с которыми столкнулась Греция в связи с провокационными действиями Турции".

Напряженность между Афинами и Анкарой, в частности, возникла из-за проведения Турцией геологоразведочного бурения в исключительной экономической зоне Кипра. Турция, уверены в Афинах, таким образом нарушает суверенитет Кипра. (15 июля Совет ЕС на уровне глав МИД одобрил ограничительные меры в отношении Анкары.)

Стороны обсудили строительство самого протяженного в мире подводного газопровода EastMed, который должен соединить Восточное Средиземноморье с Европой.

В ходе визита в Израиль глава внешнеполитического ведомства Греции также встретился с членами Ассоциации греческих жертв Холокоста и посетил Музей Холокоста Яд Вашем.