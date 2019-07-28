В Европе из-за жары пересыхают водоёмы

Аномальная жара, коснувшаяся европейских стран, в ряде мест обернулась настоящим экологическим бедствием. Многие реки и озёра сильно обмелели. В немецком регионе Ганновер, одно из озёр практически исчезло, и на потрескавшемся иле осталась погибшая рыба. Подобная печальная картина наблюдается и на других озёрах. Там, где принимаются меры, защитники природы вылавливают рыбу сачками и переправляют в водоёмы с более высоким уровнем воды, но решить проблему удаётся далеко не везде.

Климатологи предупреждают, что в ближайшие годы жара может стать на континенте регулярным явлением, что приведёт к изменениям привычных ландшафтов.