Трагедия в ночном клубе

В Южной Корее два человека погибли, не менее 17 получили травмы при обрушении внутреннего балкона в ночном клубе в ночь на субботу. Трагедия произошла в городе Кванджу, где сейчас завершается чемпионат мира по водным видам спорта. В клубе, который находится вблизи деревни спортсменов, американские ватерполисты праздновали победу своей сборной. Среди пострадавших – девять иностранных спортсменов, участников чемпионата. Погибшие – граждане Кореи, 27 и 38 лет.

По словам очевидцев, балкон обрушился, не выдержав веса около сотни поднявшихся на него людей. Всего в клубе в момент происшествия находились около 370 человек. Полиция уже задержала нескольких работников клуба, а также одного из совладельцев. В настоящее время выясняется, имелось ли разрешение на установку балкона и соответствовал ли он нормам безопасности.