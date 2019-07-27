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Великобритания

Покушение на полицейских в Северной Ирландии

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 Ирина Шелудкова 
Покушение на полицейских в Северной Ирландии
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Громкий хлопок, который в пятницу ночью услышали жители города Крейгавон в графстве Арма Северной Ирландии, рассматривается как часть плана, направленного на организацию покушения на жизнь полицейских.

Об этом заявил старший суперинтендант полиции Северной Ирландии Питер Фаррар: "Мы полагаем, что найденное на месте устройство было в рабочем состоянии, а произошедшее — это прямая попытка со стороны террористов-республиканцев совершить убийство офицеров полиции".

Устройство было обнаружено после того, как полицейским сообщили о странном звуке и они прибыли на место. Представители националистический партии "Шинн Фейн" заявили, что не поддерживают организаторов этого покушения.