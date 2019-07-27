Лесные пожары не тушат из-за экономии средств

Площадь лесных пожаров в России достигла уже почти трех миллионов га. Горят леса в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Режим ЧС действует на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в районах Бурятии и Якутии, а дым от пожаров добрался даже до Поволжья.

Администрация эвенкийского села Ванавара объявила о бесплатной раздаче медицинских масок. В этом населенном пункте видимость из-за смога составляет всего 800 метров.

Вместе с тем огонь тушат только на площади в 170 598 га. Федеральное ведомство Авиалесоохрана заявляет, что на остальной территории затраты на ликвидацию огня превышают прогнозируемый вред от них.

Рослесхоз сообщил, что самым проблемным с точки зрения лесных пожаров регионам РФ, в частности, Красноярскому краю и Иркутской области, выделили дополнительные средства на тушение огня.

Онлайн-петицию с требованием к властям принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров подписали уже свыше 178 тысяч человек.