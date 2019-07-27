Задержан подозреваемый в убийстве итальянского полицейского

В Италии задержаны два туриста из США по подозрению в убийстве итальянского полицейского. По данным СМИ, в четверг вечером американцы украли сумку и мобильный телефон у местного наркодилера, который продал им вместо наркотиков аспирин. Когда он позвонил на свой телефон, ему предложили вернуть украденное в обмен на 100 евро. Наркодилер обратился в полицию, и вместо него на встречу с туристами явились два полицейских в штатском. Один из них получил восемь ножевых ранений, одно из них в сердце, от которых вскоре скончался. Полицейскому было 35 лет, и он за неделю до этого вернулся из свадебного путешествия. Инцидент произошёл в ночь на пятницу в туристическом районе в центре Рима. Один из задержанных, 19-летний студент, уже дал признательные показания.