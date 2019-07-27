Новые протесты в Гонконге

Слезоточивый газ и резиновые пули применила полиция Гонконга для разгона манифестации в пригородном районе Yuen Long. Акция протеста собрала более 250 тысяч человек, некоторые из них стали забрасывать стражей порядка камнями. Несколько человек получили ранения.

Демонстранты выражали своё возмущение бездействием полиции, которая, по их мнению, слишком поздно (лишь спустя 35 минут) прибыла на место массовой драки, в результате которой были избиты оппозиционные активисты. Около 100 вооруженных палками неизвестных напали на них, когда они возвращались в минувшее воскресенье с митинга протеста в центре города.

Осуждая полицейских, протестующие также вновь требовали полностью отменить закон об экстрадиции подозреваемый из Гонконга в материковый Китай.