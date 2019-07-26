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США

Переговоры втайне от Трампа

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 Павел Барсуков 
Переговоры втайне от Трампа
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«Форд», «Хонда», «Фольксваген» и БМВ заключили с американским штатом Калифорния соглашение о стандартах потребления топлива с целью снижения расхода горючего и тем самым снижения выбросов в атмосферу. Четыре компании занимают чуть меньше трети авторынка США.

Переговоры шли втайне от Белого дома, поскольку администрация Дональда Трампа взяла курс на сворачивание жёстких ограничений, принятых при Обаме. Утверждённые в Калифорнии нормы — компромисс между планами Обамы и Трампа. В Вашингтоне уже назвали соглашение «рекламным ходом».

Эрик Лайман, аналитик:

«Производители, подписавшие это соглашение, широко известны во всём мире, это компании глобального охвата. Поэтому у них уже есть опыт соблюдения с тандартов по выбросам на других, более требовательных рынках. Например, Китай и Европа далеко обошли нас в области жёстких ограничений на выбросы парниковых газов».

Калифорнии много лет назад было предоставлено право самостоятельно устанавливать подобные ограничения — в целях борьбы со смогом в самом густонаселённом штате США. Однако Белый дом угрожает отозвать это право, поскольку наличие сразу нескольких стандартов потребления топлива приведёт к росту расходов автопроизводителей.