Непогода приостановила "Тур де Франс"

Девятнадцатый этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" был приостановлен за 37,5 километров до финиша из-за сильного града, обледенения трассы и опасности оползня.

Этап проходил между французскими городами Сен-Жан-де-Морьен и Тинь, организаторы приняли решение прервать гонку из-за плохих погодных условий. Спортсмены переждали непогоду в тоннеле, затем были доставлены на автомобилях в Тинь.

Победу было решено не присуждать никому из участников, однако общий зачёт был пересчитан по положению гонщиков на горном перевале Коль де л’Изеран в момент остановки. Колумбиец Эган Берналь, выступающий за команду Ineos, был первым — ему досталась жёлтая майка лидера. На втором месте француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck-Quick-Step, на третьем — британец Герайнт Томас из Ineos.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка завершится 28 июля.

Субботний этап будет сокращен до 59 километров.