Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

США

Новый этап покорения космоса

 Комментарии
 Елена Караева 
Новый этап покорения космоса
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Ракета-носитель Falcon 9 компании SPACEX Илона Маска вывела на околоземную орбиту грузовой космический корабль Cargo Dragon. Об этом сообщает НАСА.

Грузовик везет на МКС суть больше двух тонн продовольствия, а также оборудование для научных экспериментов, в том числе и космический биомедицинский 3D-принтер, на котором предполагается изготовить образцы тканей сердечной мышцы тела человека.

Cargo Dragon должен будет состыковаться с МКС 27 июля.

Запуск грузовика стал 18-м по счету в рамках контракта между национальным агентством по аэронавтике США и SpaceX.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube