Новый этап покорения космоса

Ракета-носитель Falcon 9 компании SPACEX Илона Маска вывела на околоземную орбиту грузовой космический корабль Cargo Dragon. Об этом сообщает НАСА.

Грузовик везет на МКС суть больше двух тонн продовольствия, а также оборудование для научных экспериментов, в том числе и космический биомедицинский 3D-принтер, на котором предполагается изготовить образцы тканей сердечной мышцы тела человека.

Cargo Dragon должен будет состыковаться с МКС 27 июля.

Запуск грузовика стал 18-м по счету в рамках контракта между национальным агентством по аэронавтике США и SpaceX.