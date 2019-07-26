Урсула с Эммануэлем. Дональд и Иванка поздравили Бориса

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

«Мы здесь пережили рекордно жаркую неделю!

Хорошо бы остудить политические страсти – уж очень горячей были предвыборная кампании, фракционная борьба и споры вокруг утверждения Европарламентом нового Председателя Еврокомиссии.

На этой неделе Урсула фон дер Ляйен собирала своё войско и обсуждала стратегию со своими союзниками. Самый близкий из них - это, наверное, французский президент Эммануэль Макрон. В Париже они сомкнули ряды и продемонстрировали готовность к предстоящим большим боям.

Фон дер Лайен продолжила своё турне поездкой в Варшаву.

Главную роль в её избрании гордо присваивает себе правящая в Польше партия. Возможно. Но последовала ли за этим политическая поддержка — вопрос спорный.

Большинство стран проигнорировали пожелание фон дер Ляйена, чтобы каждое правительство предложило два имени - мужчину и женщину - на пост своего комиссара.

Её цель – создание гендерно-сбалансированной Еврокомиссии. Пока это кажется почти невозможным.

Добро пожаловать, госпожа Фон дер Ляйен, в брюссельское царство грёз!

У Соединённого королевства - новый премьер-министр. Борис Джонсон обещал возобновить переговоры с Евросоюзом и вывести из него Великобританию 31 октября во что бы то ни стало.

Это вызвало в Брюсселе изумление и абсолютную решимость не идти на уступки. В конце концов, Джонсон имеет репутацию политического шута, небрежно относящегося к фактам и принципам.

Поздравления Джонсону с назначением на премьерский пост поступили со всего мира. Одно из них направил Дональд Трамп, который по стилю и сущности смахивает на Бориса.

Хозяин Белого дома давно давал понять, что желает Джонсону переехать на Даунинг-стрит 10.

Теперь, похоже, всё семейство Трампа на седьмом небе от счастья.

Иванка Трамп через Твиттер поздравила Джонсона с тем, что он стал «следующим премьер-министром Соединённого Кингстона (United Kingston)».

Что? Кингстон, столица Ямайки? Может быть, королевство (Kingdom)? Какая-то странная стратегия в отношении «брексита» разработана в Белом доме. Что бы это ни было, пост был удален”.