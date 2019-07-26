Мигранты: Сальвини проверяет ЕС

Судно Gregoretti со спасенными в Средиземном море мигрантами на борту дрейфует у берегов Лампедузы. Пустить 135 нелегалов на территорию Италии отказывается глава МВД Маттео Сальвини, пока не станет известно, кто из соседей по Евросоюзу их примет. Так министр проверяет функционирование "механизма солидарности" в распределении мигрантов, о котором договорились 14 стран ЕС.

Ранее Мальта уже согласилась принять свыше сотни беженцев, для части которых Италия закрыла свои порты.

Тем временем, у ливийских берегов продолжается поисковая операция. Накануне в результате кораблекрушения здесь погибли свыше 60 беженцев, пропали без вести около 90. Спасти удалось 147.

Ливия - один из главных перевалочных пунктов для нелегальных мигрантов на пути в Европу. Отсюда они отправляются в опасное путешествие по Средиземному морю. Последним в этом году оно стало для более чем 600 человек.