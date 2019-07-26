Разоблачены антиквары-сообщники грабителей

В Италии четыре человека помещены под домашний арест в рамках расследования деятельности преступной группировки из Неаполя, которая занималась кражами и сбытом произведений искусства. Картины, скульптуры и предметы старины похищались по всей стране, а затем, благодаря сообщникам-антикварам продавались на ярмарках во Франции – в Монпелье и Авиньоне. Расследование этого дела, продолжавшееся 3,5 года, началось после того, как в ходе проверки одной из антикварных лавок обнаружились объекты, внесённые в базу данных украденных предметов искусства. В ходе операции выявлены предметы на общую сумму около 1,5 миллионов евро. Среди них – картина неаполитанской школы XVIII века «Мадонна с младенцем».