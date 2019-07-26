ООН предупреждает: такая жара может стать нормальной

Рекордная европейская жара предсказуемо сменилась грозами и ливнями. Температура во французских Альпах за несколько часов упала на десять градусов, а дорогу участникам велогонки «Тур де Франс» перегородил грязевой поток.

30 градусов с чем-то во Франции воспринимается как долгожданная прохлада — после рекордов, превышающих 40 градусов в тени . По словам специалистов опасность не в абсолютных цифрах, а в скорости изменений:

Клэр Нуллис, Всемирная метеорологическая организация:

«Обычно, когда устанавливается новый рекорд, разница составляет десятые доли градуса. А в этот раз мы видим рост на два, три, четыре целых градуса — совершенно невообразимо».

Тенденции, по словам представителей ООН, вызывают тревогу: такими темпами в середине века подобное будет происходить каждый второй год.

Тревогу бьют фермеры: это второе подряд жаркое и сухое лето в Европе. Из-за снижения уровня подземных вод зерновые высыхают раньше времени, посевы вянут, деревья и кустарники хуже сопротивляются болезням и вредителям — при том что многих вредных насекомых такая погода очень устраивает.